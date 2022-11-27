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Сегодня, 15:14

Бестемьянова — о победе Туктамышевой на «Гран-при России»: «Программа была законченным произведением искусства»

Константин Белов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

«Лиза каталась сегодня очень проникновенно . Очень понравилась техническая составляющая, она была наполненная. Программа была законченным произведением искусства. За счет этого и выиграла», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Наталья Бестемьянова
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