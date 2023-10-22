Юлия Артемьева/Алексей Брюханов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Появилось видео выступления Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Фигуристы заняли третье место, набрав 130,47 балла за прокат.

Артемьева и Брюханов заняли третье место по итогам соревнований, у них 203,32 балла по сумме двух выступлений. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у которых 232,98 балла. На второй строчке — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67).