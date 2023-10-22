Наталья Хабибуллина/Илья Княжук: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Появилось видео выступления Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Фигуристы заняли второе место, получив 148,98 балла за свое прокат.

Хабибуллина и Княжук стали вторыми на этапе в Омске, они набрали 221,67 балла по сумме двух выступлений. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (232,98 балла), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).