Валиева отказалась от тройного акселя в короткой программе на «Гран-при России»

Чемпионка России и Европы Камила Валиева не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на 1-м этапе «Гран-при России» в Москве. Фигуристка ранее регулярно делала этот элемент.

В своем прокате она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. 16-летняя Валиева набрала за свое выступление 83,92 балла.

Лучший результат Валиевой в короткой программе был на чемпионате Европы-2022 — там она набрала 90,45 баллов.