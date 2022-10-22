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Сегодня, 16:36

Валиева отказалась от тройного акселя в короткой программе на «Гран-при России»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России и Европы Камила Валиева не стала исполнять тройной аксель в короткой программе на 1-м этапе «Гран-при России» в Москве. Фигуристка ранее регулярно делала этот элемент.

В своем прокате она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. 16-летняя Валиева набрала за свое выступление 83,92 балла.

Лучший результат Валиевой в короткой программе был на чемпионате Европы-2022 — там она набрала 90,45 баллов.

Фигурное катание
Камила Валиева
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