Одиночницы не исполнили ни одного ультра-си чисто в короткой программе на первом этапе «Гран-при России»

Спортсменки, выступающие в женском одиночном катании на I этапе «Гран-при России», не смогли чисто исполнить ни одного ультра-си в короткой программе. В ней девушкам разрешено исполнять только тройной аксель.

В заявке триксель значился у Анастасии Зининой и Софьи Акатьевой, но зашла на прыжок только ученица Тутберидзе. Софья упала при исполнении тройного акселя.

Камила Валиева, делавшая триксель в прошлом сезоне, после Олимпиады этот элемент не исполняла.