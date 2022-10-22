Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:30

Первый этап «Гран-при России»: расписание и все результаты 22 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Исаева.
Фото Камила Валиева, «СЭ»

В субботу, 22 октября, начался первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день танцевальные дуэты, женщины, спортивные пары и мужчины выступали с короткими программами.

Танцы на льду, ритм-танец — 13:30

1. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный — 81,90

2. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол — 75,58

3. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин — 48,46

4. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев — 46,30

Женщины, короткая программа — 15:00

Первая разминка

1. Анастасия Хахыртдинова

2. Анастасия Зинина

3. Валерия Шульская

4. Полина Свириденко

5. София Захарова

6. Маргарита Ковалева

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Анастасия Молчанова

10. Карима Аскарова

11. Камила Валиева

12. Мария Гречихина

Пары, короткая программа — 17:30

Первая разминка

1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Агния Свинцицкая — Владимир Следь

Вторая разминка

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Мужчины, короткая программа — 18:50

Первая разминка

1. Даниил Самсонов

2. Евгений Зенкин

3. Степан Тартыгин

4. Кирилл Кельманов

5. Иван Попов

Вторая разминка

6. Михаил Коляда

7. Глеб Лутфуллин

8. Александр Самарин

9. Иван Соболев

10. Дмитрий Алиев


Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
0
Читайте также
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кагановская и Ангелопол рассказали о самом популярном животном фигурного катания

Морозов/Нарижный выиграли ритм-танец на «Гран-при России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости