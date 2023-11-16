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Сегодня, 16:23

В ФФККР объяснили внесение изменений в соревновательный календарь

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» назвал причины изменения соревновательного календаря на текущий сезон.

— Что сподвигло Федерацию поменять календарь?

— Обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям.

Ранее ФФККР сообщила об изменениях в календаре российских соревнований, в том числе был перенесен чемпионат России по прыжкам из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок.

Фигурное катание
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