В ФФККР объяснили внесение изменений в соревновательный календарь
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» назвал причины изменения соревновательного календаря на текущий сезон.
— Что сподвигло Федерацию поменять календарь?
— Обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям.
Ранее ФФККР сообщила об изменениях в календаре российских соревнований, в том числе был перенесен чемпионат России по прыжкам из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок.
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