В ФФККР объяснили внесение изменений в соревновательный календарь

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в разговоре с «СЭ» назвал причины изменения соревновательного календаря на текущий сезон.

— Что сподвигло Федерацию поменять календарь?

— Обсуждение более правильной подготовки фигуристов к основным соревнованиям.

Ранее ФФККР сообщила об изменениях в календаре российских соревнований, в том числе был перенесен чемпионат России по прыжкам из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок.