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Сегодня, 18:50

Акатьева из-за травмы пропустит этап «Гран-при России» в Самаре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигуристка Софья Акатьева не примет участие на этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Акатьева не примет участия по медицинским показателям», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка готовилась к заключительным этапам «Гран-при России», которые пройдут в Самаре (18-19 ноября) и Москве (24-26 ноября).

В сентябре Акатьева по медицинским показаниям снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Акатьева
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