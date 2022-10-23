Хабибуллина и Княжук — о призовых на «Гран-при»: «На что потратим 500 тысяч? На новые штаны партнеру»

Победители первого этапа российского «Гран-при» Наталья Хабибуллина и Илья Княжук поделились эмоциями после завоеванного золота на турнире. В Москве фигуристы обыграли двукратных серебряных призеров Олимпийских игр Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Княжук: Мы в шоке, вообще пока ничего не понимаем. Это чудо? Не знаем, что это такое. Мы просто делали свою работу, как друг дуруг сказали, показали, все, что могли. Естестественно можно лучше, но на сегодняшний день сделали все. Мы в шоке.

Хабибуллина: В полном шоке.

— Такие эмоции у вас были, как в футболе.

Хабибуллина: Просто шок был, вообще не ожидали такого расклада.

Княжук: У нас такое было на первенстве России, когда мы выиграли у соперников на один балл.

— Насколько эти соревнования для вас значимы?

Хабибуллина: Это наш первый такой серьезный старт. Очень понравилось здесь выступать, публика хорошо поддерживает. Теплая обстановка. Все понравилось.

— Что дает победа в этих соревнованиях?

Хабибуллина: Наверное, просто стимул работать дальше.

Княжук: Мы не знаем, вообще не понимаем, что происходит.

— А прокат Тарасовой и Морозова смотрели?

Оба: Не особо видели.

— То есть вы уже уходили, думали, что вторые?

Княжук: Конечно. Мы вообще не надеялись естественно.

— Знаете про призовые, которые вам положены?

Хабибуллина: Знаем. Не думали, куда потратить деньги.

Княжук: Не думали, тренируемся.

— Если помечтать?

Хабибуллина: В целом, не думали.

Княжук: Может, на мои новые штаны. Или еще что-нибудь переделать для короткой программы.

— Насколько сейчас развивается парное катание?

Хабибуллина: Кажется, хорошо развивается.

Княжук: Все юниоры уже усложняют свой технический контент. Очень многое делают.

Хабибуллина: С каждым годом усложняют и технический план, и хореография становится все лучше и лучше. Подрастает много хороших юниорских пар. Взрослое катание тоже улучшается. Парное катание растет.

— Наталья из Ижевска, откуда и Алина Загитова. Можно ли сказать, что теперь это город не только Загитовой?

Хабибуллина: Не думаю о том, что будет в будущем, надо жить настоящим, каждый день работать. С Алиной знакомы, вместе катались в одной группе. Сейчас только на соревнованиях можем что-то спросить друг у друга, а так не общаемся.

— Есть мысли побороться за победу на следующем этапе?

Княжук: Мы не особо думаем, кого и что. Должны сделать свое дело, справиться с самими собой. Мы знаем, что мы умеем, наша задача сделать немного больше.

— Сейчас то погулять можно?

Хабибуллина: Сейчас да, завтра выходной.

Княжук: Как будем отмечать? Я в отеле останусь, не поеду домой, не могу.

Хабибуллина и Княжук набрали 224,47 балла по сумме двух программ на этапе «Гран-при России» в Москве.