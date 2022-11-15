Туктамышева — о победе на «Гран-при» в Москве: «Всем хочу сказать большой спасибос за такую крутую поддержку»

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от победы на четвертом этапе «Гран-при» в Москве.

«Это Питер, детка! А вообще, всем хочу сказать большой спасибос, за такую крутую поддержку , подарки, цветы! Очень приятно! И конечно, своей крутой команде, которая привела меня к этой победе», — написала фигуристка в социальной сети.

Туктамышева получила по сумме двух программ 234,63 балла (84,05 балла за короткую + 150,58 за произвольную).

Фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на счету Туктамышевой золото командного чемпионата мира 2021 года.