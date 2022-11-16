Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников «Гран-при России» в Самаре
Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте опубликовала предварительный список участников этапа «Гран-при России» в Самаре «Волжский пируэт». Соревнования пройдут с 16 по 20 ноября.
Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Луташкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.
Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артм Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.