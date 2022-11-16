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Сегодня, 00:31

Трусова и Кондратюк вошли в предварительный список участников «Гран-при России» в Самаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте опубликовала предварительный список участников этапа «Гран-при России» в Самаре «Волжский пируэт». Соревнования пройдут с 16 по 20 ноября.

Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Луташкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.

Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артм Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.

Фигурное катание
Александр Самарин
Александра Трусова
Андрей Мозалев
Марк Кондратюк
Софья Самоделкина
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