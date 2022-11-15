Фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о победе пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Мишина и Галлямов просто классные. Можно долго спорить на тему их программ — нравятся они или нет, но ребята в этих программах работают очень хорошо, почти безупречно, вальс [в короткой программе] у них, судя по реакции, нравится подавляющему большинству зрителей. Произвольную они вообще катали с таким драйвом и такими эмоциями, что там вообще было не до разбора программы — просто зритель наслаждался сумасшедшей энергией и уверенностью в каждом движении», — цитирует Попову ТАСС.

Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда китайских фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цуном, который пара установила на Олимпийских играх в Пекине.

Баллы за выступление в произвольной программе также превысили мировой рекорд российской пары, который она установила на чемпионате Европы-2022.