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Попова — о Мишиной и Галлямове: «Зритель наслаждался сумасшедшей энергией и уверенностью в каждом движении»

Бетина Попова поделилась мнением о победе пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на «Гран-при России» в Москве
Руслан Минаев
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Фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о победе пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Мишина и Галлямов просто классные. Можно долго спорить на тему их программ — нравятся они или нет, но ребята в этих программах работают очень хорошо, почти безупречно, вальс [в короткой программе] у них, судя по реакции, нравится подавляющему большинству зрителей. Произвольную они вообще катали с таким драйвом и такими эмоциями, что там вообще было не до разбора программы — просто зритель наслаждался сумасшедшей энергией и уверенностью в каждом движении», — цитирует Попову ТАСС.

Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда китайских фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цуном, который пара установила на Олимпийских играх в Пекине.

Баллы за выступление в произвольной программе также превысили мировой рекорд российской пары, который она установила на чемпионате Европы-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/16324761
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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