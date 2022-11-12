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12 ноября, 11:00

Авербух оценил свой дебют в качестве тренера в профессиональном фигурном катании

Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Ильи Авербух заявил, что становление в тренерской профессии является сложным процессом.

«Каждый раз кажется, что сложнее тренировать, чем выступать, когда только начинаешь условный тренерский путь, — цитирует Авербуха ТАСС. — Я помогаю и курирую пару Александры Шинкаренко и Владислава Михайлова. Это первый сезон, когда мы с Еленой Масленниковой окунулись в спортивный мир танцев на льду. Меня радует, что в процессе сезона Шинкаренко и Михайлов серьезно прогрессируют от старта к старту».

9 и 10 ноября Авербух выводил на лед дуэт Александру Шинкаренко и Владислава Михайлова на четвертом этапе юниорского «Гран-при России в Москве». Пара на турнире заняла шестое место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Илья Авербух
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