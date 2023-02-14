Трусова одним словом прокомментировала участие в финале «Гран-при России»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова одним словом ответила на вопрос об участии в финале «Гран-при» России.

— Буду ли участвовать в финале «Гран-при»? Посмотрите.

На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» спортсменка исполнила два тройных лутца. Трусова каталась под песню Антона Беляева «Лететь». Часть произведения фигуристка провела в синей накидке, а к концу номера сняла ее и оказалась в золотом платье.