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Сегодня, 20:42

Трусова одним словом прокомментировала участие в финале «Гран-при России»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова одним словом ответила на вопрос об участии в финале «Гран-при» России.

— Буду ли участвовать в финале «Гран-при»? Посмотрите.

На фестивале «Влюбленные в фигурное катание» спортсменка исполнила два тройных лутца. Трусова каталась под песню Антона Беляева «Лететь». Часть произведения фигуристка провела в синей накидке, а к концу номера сняла ее и оказалась в золотом платье.

Фигурное катание
Александра Трусова
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