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Сегодня, 21:25

Фигурист Яблоков не выступит в финале «Гран-при России» из-за травмы

Виктория Кравченко
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Тренер фигуриста Ильи Яблокова Виктория Буцаева пропустит «Гран-при России» из-за обострения старой травмы. На турнире его заменит Макар Игнатов.

«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», — цитирует Буцаеву ТАСС.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге. На этапе «Гран-при России» в Перми фигурист занял второе место, в Москве — он стал четвертым.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/17046399
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