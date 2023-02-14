Фигурист Яблоков не выступит в финале «Гран-при России» из-за травмы

Тренер фигуриста Ильи Яблокова Виктория Буцаева пропустит «Гран-при России» из-за обострения старой травмы. На турнире его заменит Макар Игнатов.

«Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы», — цитирует Буцаеву ТАСС.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге. На этапе «Гран-при России» в Перми фигурист занял второе место, в Москве — он стал четвертым.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.