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Сегодня, 13:59

Татьяна Тарасова: «Никогда не слышала, чтобы в спорте женщинам говорили, что это не их дело»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что никогда не слышала о притеснении женщин в российском спорте.

«Почему у нас в футболе зачастую отторгают женщин, а в других видах спорта они спокойно работают? Зря про футбол спрашиваете. Я про него не говорю вообще! Я за фигурное катание отвечаю. Никогда не слышала, чтобы у нас в спорте женщин куда-то отправляли и говорили, что это не их дело», — цитирует Тарасову Legalbet.

Ученики Тарасовой в общей сложности завоевали семь золотых медалей на Олимпийских играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-nikogda-ne-slishala-chtobi-u-nas-v-sporte/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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