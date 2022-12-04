Анабель Морозов объяснила, почему распалась ее пара с Дэвидом Нарижным

Победительница двух этапов Гран-при России в танцах на льду Аннабель Морозов рассказала, почему ее партнер Дэвид Нарижный никак не боролся за сохранение их подававшей надежды пары.

«Мы, в принципе, с самого начала понимали: могут быть сложности, поскольку я, находясь в Москве, точно так же скучаю по родителям, которые живут в США. Поэтому мы, собственно, и решили: будем тренироваться то в одной, то в другой стране. После этапа в Казани, который завершился 7 ноября, то есть больше чем за полтора месяца до начала чемпионата России, я уговаривала Дэвида улететь на две недели в Америку. Считала, нам много чего нужно в программах поменять и подправить. То есть сделать все возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он был против, несмотря на отсутствие каких-либо визовых и финансовых препятствий для этой поездки. Тогда я, собственно, и спросила его, как он представляет нашу с ним подготовку в следующем сезоне», — приводит RT слова Морозов.

Спортсменка отметила, что не сошлась с новым партнером в подходе к тренировкам.

«А он сказал, что не хочет ничего менять, поскольку его все устраивает, а развиваться в спортивном плане можно и самостоятельно, не особо полагаясь на тренеров. Но я так не умею. Естественно, хотела, чтобы у меня был партнер, с которым мы бы всегда поддерживали друг друга. И было больно убедиться в обратном. Я хочу стать чемпионкой. Хотя на самом деле мне хочется не выиграть какой-то конкретный титул, а запомниться публике, специалистам. С каким именно партнером это может произойти, я пока не знаю».

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023 и распались 1 декабря 2022 года. Ранее Морозов выступала с Андреем Багиным, а Нарижный — с Елизаветой Шанаевой. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани.