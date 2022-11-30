Гончаренко считает, что Щербакова еще может вернуться на серьезный уровень

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила спортивные перспективы олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой, которая решила пропустить чемпионат России-2023.

«Аня у нас — олимпийская чемпионка. Принимать участие в соревнованиях, будучи не совсем готовой, она в силу своих амбиций не хочет, не может и, в принципе, даже не имеет права. Если человек такого уровня выходит на старты, то он должен это делать с претензией на победу. Мы можем только надеяться, что она еще будет кататься», — приводит слова Гончаренко Metaratings.ru.

Он также заявила, что нужно уважать решение спортсмена. По ее слова Щербакова еще молодая девушка.

«Поменялись правила — возраст отодвинули. Поэтому нет ничего недостижимого в плане ее возвращения на серьезный уровень. Не будет ли повторения истории Алины Загитовой, Евгении Медведевой? У нас есть пример Ирины Родниной, которая брала паузу в связи с рождением ребенка и возвращалась. Прецеденты в истории с возвращением были. Какой путь будет у Щербаковой — невозможно предугадать», — добавила Гончаренко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.