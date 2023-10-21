Тарасова заявила, что Горбачева не имеет права показывать плохие прокаты после истории с ее исчезновением

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Алины Горбачевой в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске.

Горбачева лидирует после короткой программы, набрав 75,89 балла. Второй стала Аделия Петросян (71,48). Третий результат показала Мария Агаева (67,22).

«Горбачева сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала. Аделия тоже показала хороший прокат, но совершила две ошибки. Она выступала на прошлой неделе и еще не успела восстановиться», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

В конце августа Горбачева не вернулась домой после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет, а позже передали маме. После этой ситуации фигуристка опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок. По словам тренера Горбачевой Софьи Федченко, история с исчезновением спортсменки не была связана с фигурным катанием.