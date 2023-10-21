Косторная осталась недовольна оценками судей после короткой программы в Омске

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свое выступление в паре с Георгием Куницей на этапе «Гран-при России» в Омске.

20-летняя фигуристка дебютировала в парном катании. Их пара занимает пятое место по итогам короткой программы (68,06 баллов). Лидерами является дуэт Анастасия Мишина/ Александр Галлямов (73,50).

«Больно, обидно и непонятно. Не так я представляла себе наш дебют! Спасибо всем зрителям за ваши слова, поддержку и веру, мы будем стараться и радовать вас», — написала Косторная в своем Telegram-канале.