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22 октября, 23:20

Тарасова считает, что Косторной не стоило критиковать судей на этапе «Гран-при России» в Омске

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику судейства на втором этапе «Гран-при России» в Омске российской фигуристкой Аленой Косторной.

«Я считаю, что ей было бы лучше помолчать. Она еще никто в парном катании, у нее практически нет опыта выступлений на таком уровне. Вместо того, чтобы критиковать судей, пусть лучше работает над собой», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее Косторная заявила, что недовольна тем, как судьи оценили ее выступление в паре с Георгием Куницей на втором этапе «Гран-при России». По мнению спортсменки, их труд «был спущен в унитаз». Пара набрала 192,77 балла и заняла четвертое место.

Соревнования в парном катании выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (232,98). Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Источник: https://tass.ru/sport/19086579
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
Татьяна Тарасова
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