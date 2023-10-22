Косторная — о судействе на «Гран-при России»: «Наш труд был спущен в унитаз»

Российская фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о выступлении в паре с Георгием Куницей на втором этапе «Гран-при России» в Омске. Пара не попала на пьедестал, заняв четвертое место (192,77 балла).

— Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз. Вот так. Да, в произвольной программе не получилось показать то, что планировалось. А утром был очень достойный прокат, наверное, один из сильнейших на данном этапе. Но, к сожалению, видимо, не хватает на два таких проката за один день. Над этим нужно будет работать.

Но то, как был убит наш труд... Мы настраивались, готовились, тренировались. То, как это было оценено, оставляет желать лучшего, это губит все эмоции, весь позитивный настрой.

— Это злит и мотивирует продолжать или просто убивает?

— Нет, это просто объективное понимание, как мой любимый вид спорта периодически утопает в болоте. В тупом и безвозвратном. Не буду называть, из-за чего именно, но это так.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на втором этапе «Гран-при России». Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).