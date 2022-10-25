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Сегодня, 16:57

Судьи допустили ошибки при оценке учеников группы Тутберидзе на первом этапе «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские судьи допустили несколько ошибок при оценке учеников группы Этери Тутберидзе на первом этапе «Гран-при России», свидетельствуют протоколы, изученные «СЭ».

Согласно инструкции судьям, оценки за компоненты не могут превышать 9,50, если в программе была одна серьезная ошибка (падение или нарушение целостности программы), и 8,75, если ошибок было две и более. Причем, как указано в руководстве, «если ошибки были допущены, и они имели только минимальное влияние на целостность программы, то максимальная оценка возможна», соответственно 9,50 или 8,75.

В случае с Камилой Валиевой за два компонента — композицию и представление — судья Елена Фомина поставила 9,75 при максимально допустимых 9,50. На итог это не повлияло, так как самая высокая оценка выбрасывается. Валиева упала с четверного тулупа, но выиграла этап с результатом 244,66 балла, опередив на восемь баллов Софью Акатьеву.

Также вызывают вопросы оценки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парах. Формально падений у них не было зафиксировано, однако сразу четыре элемента получили отрицательные оценки, на одном из прыжков была «бабочка», еще на одном не хватило оборота, также были сорваны оба выброса. Однако судья Мария Киташева поставила 9,50 за композицию, 9,25 за представление и 9,50 за мастерство катания. На оценку это также не повлияло, так как все остальные судьи учли рекомендации и поставили заметно меньше. Тарасова/Морозов заняли второе место в трех баллах от победителей, пары Хабибуллина/Княжук.

Второй этап Гран-при России состоится в эти выходные в Сочи.

Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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