Самсонов удивился высоким баллам за короткую программу на «Гран-при России» в Москве

Фигурист Даниил Самсонов высказался о своем выступлении на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

Спортсмен набрал 95,34 балла и занял промежуточное второе место.

«Ждал ли, что будут такие высокие баллы? Не ожидал прямо такие, но понимал, что могу набрать за 90 при хорошем прокате, когда все элементы на плюсы. Но когда выставили 95, я очень удивился. Для такого проката нормальные баллы. Марка Кондратюка подвело вращение, у нас у всех примерно одна техника, 52-53 балла. Но Матвей Ветлугин чуть лучше меня катается, у него компоненты выше. Я считаю, что баллы объективные, все хорошо», —цитирует Самсонова «Газета.Ru».

После короткой программы в одиночном мужском катании лидирует Матвей Ветлугин, который получил 99,02 балла за свое выступление. Третьим стал Владислав Дикиджи (94,48).

С произвольными программами мужчины выступят 26 ноября. Начало прокатов — в 13.00 по московскому времени.