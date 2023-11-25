Тютюнина: «Я еще совсем не всю себя реализовала»

Российская фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду с Матвеем Грачевым, рассказала о работе с новым партнером.

«Матвей мне написал через Егора Базина. Когда проходили прокаты сборной России, мы попробовались первый раз в середине сентября. С того момента начали работать. Чуть больше двух месяцев мы вместе. Я еще совсем не всю себя реализовала. У меня даже мысли не было заканчивать со спортом. Мне всего 20 лет. Это только начало. Сто процентов, я бы продолжала. Нашелся Матвей, к счастью. И мы продолжили быть в темпе, соревновательном графике», — сказала Тютюнина.

Тютюнина и Грачев на шестом этапе «Гран-при России» в Москве заняли третье место, набрав 71,11 балла.