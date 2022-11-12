Фигурист Игнатов: «Почему хоккеисты на большой арене, а мы на маленькой? Они большие, как бы меня не побили»
Российский фигурист Макар Игнатов после короткой программы на четвертом этапе Гран-при рассказал о взаимоотношениях с хоккеистами.
— Прокат? Ну что сказать, упал с тулупа. Остальное вроде сделал. С высотой чуть переборщил на тулупе.
— Пятерной хотел сделать?
— Ну да. (смеется) Замашки.
— Тебя знают по риттбергеру. Планируешь что-то сложнее?
— Не, ну я катаюсь еще. Другие элементы делаю. Насчет флипа, лутца — нет, сейчас не до этого.
— С хоккеистами сталкивался?
— Видел, что ходят, да, кто-то с «Луи Виттоном».
— Почему они на большой арене, а вы на маленькой?
— Их много, нас поменьше, у них еще амуниция большая. Как бы меня потом не побили (смеется). А вообще конфликтов с хоккеистами никогда не было, хотя с детства с ними пересекаемся.
— На что призовые потратишь?
— На улучшение качества жизни пойдут. Всегда есть куда расти.
— На «Луи Виттон», например.
— Нет, ну это уже перебор.
Завершил пресс-подход Евгений Рукавицын, проходя мимо журналистов: «Четверной тулуп надо пониже прыгать, Макар».