Фигурист Игнатов: «Почему хоккеисты на большой арене, а мы на маленькой? Они большие, как бы меня не побили»

Российский фигурист Макар Игнатов после короткой программы на четвертом этапе Гран-при рассказал о взаимоотношениях с хоккеистами.

— Прокат? Ну что сказать, упал с тулупа. Остальное вроде сделал. С высотой чуть переборщил на тулупе.

— Пятерной хотел сделать?

— Ну да. (смеется) Замашки.

— Тебя знают по риттбергеру. Планируешь что-то сложнее?

— Не, ну я катаюсь еще. Другие элементы делаю. Насчет флипа, лутца — нет, сейчас не до этого.

— С хоккеистами сталкивался?

— Видел, что ходят, да, кто-то с «Луи Виттоном».

— Почему они на большой арене, а вы на маленькой?

— Их много, нас поменьше, у них еще амуниция большая. Как бы меня потом не побили (смеется). А вообще конфликтов с хоккеистами никогда не было, хотя с детства с ними пересекаемся.

— На что призовые потратишь?

— На улучшение качества жизни пойдут. Всегда есть куда расти.

— На «Луи Виттон», например.

— Нет, ну это уже перебор.

Завершил пресс-подход Евгений Рукавицын, проходя мимо журналистов: «Четверной тулуп надо пониже прыгать, Макар».