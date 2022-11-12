Михаил Коляда рассказал, как общается с женой

Российский фигурист Михаил Коляда после победы в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» (102,68 балла) прокомментировал свои оценки и стиль общения с людьми.

— Можно поздравлять, всем довольны?

— Да.

— Баллам удивились?

— Нет.

— Такие и должны были быть?

— Провокационный вопрос.

— Я пытаюсь. Интересный, не провокационный.

— А вы задавайте интересные вопросы, интересно отвечу.

— Вы катаетесь на хоккейной арене. С хоккеистами сталкивались в коридорах?

— Да. Вчера команда приехала.

— Фигуристы часто конкурируют с хоккеистами за лед.

— Но мы не деремся.

— Взаимный троллинг?

— Нет.

— Насколько важно было реабилитироваться после?

— Важно.

— Со здоровьем все было тогда нормально, не было травмы?

— Не, все нормально

— Сейчас тоже все хорошо?

— Да, я только с короткой вышел. Еще не знаю.

— Ты заявлен на чемпионат России по прыжкам. Понятно, что о нем не думаешь, но прыжки-то там понадобятся посложнее.

— Я не знаю, заявлен или нет.

— Уже сказали, что заявлен.

— Хорошо.

— Такие короткие ответы — чтобы журналистам меньше работы?

— Нет. Я в принципе так общаюсь.

— Не только с журналистами?

— Со всеми.

— Даже с женой? (общий смех)

— Нет, только с ней общаюсь по-другому.

— И с партнерами тоже так же? Чтобы сохранить рабочий настрой?

— Просто такой стиль общения.

— Спасибо.

— Пожалуйста.