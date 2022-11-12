Михаил Коляда рассказал, как общается с женой
Российский фигурист Михаил Коляда после победы в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» (102,68 балла) прокомментировал свои оценки и стиль общения с людьми.
— Можно поздравлять, всем довольны?
— Да.
— Баллам удивились?
— Нет.
— Такие и должны были быть?
— Провокационный вопрос.
— Я пытаюсь. Интересный, не провокационный.
— А вы задавайте интересные вопросы, интересно отвечу.
— Вы катаетесь на хоккейной арене. С хоккеистами сталкивались в коридорах?
— Да. Вчера команда приехала.
— Фигуристы часто конкурируют с хоккеистами за лед.
— Но мы не деремся.
— Взаимный троллинг?
— Нет.
— Насколько важно было реабилитироваться после?
— Важно.
— Со здоровьем все было тогда нормально, не было травмы?
— Не, все нормально
— Сейчас тоже все хорошо?
— Да, я только с короткой вышел. Еще не знаю.
— Ты заявлен на чемпионат России по прыжкам. Понятно, что о нем не думаешь, но прыжки-то там понадобятся посложнее.
— Я не знаю, заявлен или нет.
— Уже сказали, что заявлен.
— Хорошо.
— Такие короткие ответы — чтобы журналистам меньше работы?
— Нет. Я в принципе так общаюсь.
— Не только с журналистами?
— Со всеми.
— Даже с женой? (общий смех)
— Нет, только с ней общаюсь по-другому.
— И с партнерами тоже так же? Чтобы сохранить рабочий настрой?
— Просто такой стиль общения.
— Спасибо.
— Пожалуйста.