Семененко рассказал, как тренерам пришлось его сдерживать после травмы

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о своем физическом состоянии на четвертом «Гран-при России».

— Возвращение пока не полное, короткую только откатал. После произвольной точно смогу сказать о возвращении. Самочувствие лучше, но не до конца еще, некоторые вещи не делаю еще. Однако соревноваться нужно уже. На первый прыжок повлияла шестиминутка. Четыре раза на тулуп зашел. На шестиминутке сделал степ-аут. Это уже немного сбило, немного был не сконцентрирован. Но рад первым соревнованиям после травмы. После Олимпиады много времени прошло. Из-за травмы очень много пропустил. Четверные недавно совсем начал прыгать. Что успел наготовить. Но нужно входить в сезон.

— Есть ощущение, что у тебя больше болельщиков стало, что ты стал крашем?

— Мне очень приятно, что публика так тепло принимает, болеет и поддерживает. Очень благодарен им за это.

— Сколько четверных планируешь в произвольной?

— Надо у Алексея Николаевича спросить, на тренировке точно решим.

— Что дает тебе энергию восстанавливаться фигурным катанием после травмы?

— Мне просто нравится заниматься фигурным катанием. Когда тебе доставляет удовольствие дело, это помогает. А также болельщики и тренеры помогают, естественно. Люблю это дело.

— Рассказывают, что тебя пришлось даже сдерживать.

— Конечно, очень хотел вернуться на лед. Надо все же на этапах выступить. Ведь идет отбор нав главные старты. Если бы пропустил — сезон идет мимо. Тренеры грамотно выстроили подготовку, понимают мое состояние, что мне нужно делать. Да, приходилось сдерживать, бывало, они отговаривали меня что-то делать, в плане прыжков, — сказал Семененко.