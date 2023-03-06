В шоу «Маска» выгнали Шаурму. Ей оказалась Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в популярной телепередаче «Маска».

Медведева появилась в костюме шаурмы. Жюри думали, что под маской скрывается Алина Загитова или Татьяна Навка.

23-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).