Тарасова рассказала, почему не комментирует фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Но что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Тарасовой.

Тарасова не комментирует турниры второй сезон.

«Не комментирую не по своей воле. Думаю, что на меня наложили санкции на всю оставшуюся жизнь», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Константину Белову.