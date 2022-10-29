Петросян впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях

Российская фигуристка Аделия Петросян представила короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

15-летняя спортсменка впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях. Также в прокате она прыгнула тройной лутц и с ошибкой сделала каскад тройной флип-тройной тулуп, допустив степ-аут на втором прыжке.

Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она набрала за свой прокат 78,92 балла, обошла Александру Трусову и заняла промежуточное первое место.