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Сегодня, 15:53

Петросян впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российская фигуристка Аделия Петросян представила короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

15-летняя спортсменка впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях. Также в прокате она прыгнула тройной лутц и с ошибкой сделала каскад тройной флип-тройной тулуп, допустив степ-аут на втором прыжке.

Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она набрала за свой прокат 78,92 балла, обошла Александру Трусову и заняла промежуточное первое место.

Аделия Петросян
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