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Сегодня, 15:50

Трусова назвала переход от Тутберидзе к Соколовской своей инициативой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи. Она впервые исполнила новую программу — под трек певицы Indila Ainsi Bas La Vida и получила за свой прокат 70,20 балла.

«Мне очень нравится программа, музыку я попросила. В первый раз в жизни я попросила, выбирала я, — сказала Трусова. — Смотрела текст песни. Я выбирала просто которая мне нравится, не обращая внимания на слова. Я давно хотела французскую музыку. Форма нормальная, просто не получилось. Травма... Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить, но лучше»

Также 18-летняя спортсменка высказалась о переходе от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Это была моя инициатива, никто не был против, поэтому все прошло быстро. Я не вижу смысла тут что-то комментировать. Комментировать причины не буду, у меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Букет? Этери Георгиевна не любит цветы. Что дарят ей при уходе? Давайте не будем об этом», — добавила Трусова.

Александра Трусова
Светлана Соколовская
Этери Тутберидзе
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Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи

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