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Сегодня, 03:19

Мишина: «Основанная часть короткой программы была выполнена Туктамышевой на «отлично»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России.

«У нее была обидная ошибка на дорожке шагов, в остальном превосходно прокаталась. Отличный аксель, каскад — все прыжковые элементы сделала. А вот дорожка немного сбила ее эмоциональный настрой в конце, но я думаю, что это никак не повлияло на ее настроение, потому что основанная часть была выполнена на «отлично».

Подобные ошибки случаются — ничего страшного. В короткой отставание очень маленькое — все будет решаться в произвольной программе. Все, что было, нужно забыть и настраиваться на завтра», — приводит слова Мишиной Metaratings.ru.

На каскаде тройной лутц + тройной тулуп у нее отметили недокрут, дорожка шагов получилась на второй уровень, вращение бильман — на третий. Туктамышева набрала за свой прокат 78,74 балла, в то время как Муравьева — 81,59 балла.

27 ноября в Перми пройдут произвольные программы у женщин. Начало — в 12.45 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-dorozhka-shagov-sbila-emotsionalnyy-nastroy-tuktamyshevoy-1424156/
Елизавета Туктамышева
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