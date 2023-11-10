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Сегодня, 12:45

Министерство спорта Татарстана обосновало проведение «Гран-при России» в старом Дворце спорта качеством льда

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов прокомментировал возможность переноса казанского этапа серии «Гран-при России» из Дворца спорта на Московской улице («Спорт Сарае») на «Татнефть Арену», где играет «Ак Барс».

Старый городской Дворец спорта был открыт в 1980-е года, а «Татнефть Арена» — в 2005 году.

«Почему бы нет — это хорошая идея. Главное заранее забронировать арену, сопоставить с графиком игр «Ак Барса». Во Дворце спорта у нас тут все уже прижито. Хорошее качество льда, оно и правда отличается по жесткости от других арен. Спортсмены всегда тепло отзываются о казанском льду, он у нас легкий такой. 

Возможно, специалисты хорошо работают, вода хорошая — это тоже фактор. К тому же в старом Дворце спорта близко трибуны расположены к арене и все проходит как на одном дыхании. По вместимости, конечно, поменьше Дворец, но опять же есть и свои плюсы и свои минусы. Шоу мы проводим на «Татнефть-Арене», а тут официальные соревнования и они прижились во Дворце спорта», — сказал Шайхутдинов.

На «Татнефть Арене» проводился чемпионат России в 2008 году.

Фигурное катание
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