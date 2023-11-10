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Сегодня, 12:44

ФФККР — о расширении календаря: «Календарь и так плотный, нужно думать насколько реально спортсменам выдержать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин прокомментировал возможность введения в календарь дополнительных стартов в рамках серии «Гран-при России».

На текущий момент за сезон проходит шесть этапов для одиночных видов и четыре для танцоров и парников. Один спортсмен за серию проходит два этапа.

«Безусловно мы рассматриваем разные сценарии календаря. Но шесть этапов — этого тоже достаточно. У нас и так плотный наполненный график проведения турниров. Одних только всероссийских соревнований у нас за 80 позиций. Так что календарь у нас и так плотный, думать о спортсменах нужно насколько реально им будет выдержать такой график. Если посмотрите у нас уже изменился календарь, появились новые турниры. Мы, понимая что аудитория ждет в том числе новизны, экспериментируем, в частности, второй год подряд будет проходить замечательный турнир шоу программ», — сказал Кононыхин.

Помимо турнира шоу-программ ФФККР проводит также командный Кубок Первого канала и чемпионат страны по прыжкам.

Фигурное катание
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