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Сегодня, 13:27

Коляда, Траньков и Тихонов будут комментировать «Гран-при» в Казани на Первом канале

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Михаил Коляда будет комментировать соревнования этапа «Гран-при России» в Казани.

Вместе с ним будут работать Максим Траньков, Алексей Тихонов и Александр Гришин.

Этап в Казани пройдет 11-12 ноября.

Ранее в ФФККР высказались о проведении показательных выступлений на «Гран-при России». В текущем календаре российских стартов показательные выступления предусмотрены только в рамках чемпионата России.

Этап Гран-при в Казани пройдет 11-12 ноября. Транслировать соревнования будет Первый канал.

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