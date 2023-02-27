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Сегодня, 19:25

Российский фигурист отметил неожиданное появление в финале Гран-при мемом из «Давай поженимся»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, подопечный Алексея Мишина Матвей Ветлугин необычно отреагировал на свое появление в списках участников финала Гран-при в Санкт-Петербурге.

Ветлугин отобрался в финал благодаря трем снятиями своих соперников, причем двое из троих — его партнеры по группе.

Ветлугин выложил видео с участником шоу «Давай поженимся», в котором тот говорит: «А вот и я, не ждали? Я снова вернулся к вам!»

Финал Гран-при состоится в Санкт-Петербурге 3-5 марта. В нем примут участие по 12 лучших одиночников и одиночниц, 10 танцевальных дуэтов и 8 пар.

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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