Валиева — о выступлении в Казани: «Мне предлагали поехать в Красноярск, но тогда я была физически не готова»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева прокомментировала победу в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

— Публика невероятно принимает. Очень приятно, благодарна всем за такую поддержку. Рада, что наконец-то начала соревновательный сезон. Подготовка шла как обычно в целом. Конечно, были сложности, позади теперь все. Пыталась восстановиться настолько насколько это возможно, в такой форме поэтому. Сейчас как можно больше нужно нарабатывать прыжки ради прокатов чистых. Соскучилась по соревнованиям, здорово начинать в Казани, столько поддержки, криков, трибуны аплодировали.

Мне предлагали поехать в Красноярск, но я чисто физически не была готова тогда. Там были соревнования на две недели раньше, и чтобы показать результат целостный нужно чуть больше подготовится, поэтому сказала, что мне нужны Казань и Москва, — сказала Валиева.

На вопросы о слушаниях в Спортивном арбитражном суде журналистам запретили спрашивать в ФФККР.