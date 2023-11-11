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Сегодня, 16:40

Валиева стала первой в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Казани

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии «Гран-при России» в Казани.

Судьи оценили прокат 17-летней спортсменки в 81,09 балла. Валиева становилась победительницей первого этапа российского «Гран-при» в Москве.

Второе место на этапе в Казани заняла Софья Муравьева, набрав 77,02 балла. Тройку лидеров замкнула Алина Горбачева с 73,29 баллами.

Женщины выступят с произвольными программами в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 15.00 (мск).

Гран-при России, Казань

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева- 81,09

2. Софья Муравьева — 77,02

3. Алина Горбачева — 73,29

4. Дарья Садкова — 73,15

5. Мария Талалайкина — 67,59

6. Арина Кшецкая — 64,72

7. Валерия Овчинникова — 62,41

8. Рената Губашева — 58,97

9. Полина Свириденко — 57,25

10. Карима Аскарова — 52,89

11. Ксения Говорова — 48,44

12. Ангелина Козырева — 46,77

Фигурное катание
Алина Горбачева
Камила Валиева
Софья Муравьева
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