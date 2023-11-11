Тарасова — о победе Валиевой в короткой программе в Казани: «Ее катание сильнейшее»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на «Гран-при России» в Казани.

«Мне очень понравилось катание Валиевой. Всегда можно катать еще лучше, еще эмоциональнее, но это было хорошо. Для первого раза это было просто блестяще, все контролировала, все сделала. Конкуренция? Камила одна такая. Ее катание сильнейшее», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место на этапе в Казани заняла Софья Муравьева, набрав 77,02 балла. Тройку лидеров замкнула Алина Горбачева с 73,29 баллами.

Женщины выступят с произвольными программами в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 15.00 мск.