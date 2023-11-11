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Сегодня, 17:26

Муравьева — об оценках: «Я всем довольна, претензий нет. Даже подумала, что много»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свое выступление в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«Не мне оценивать как я откатала, а судьям. Надо еще посмотреть внимательно протоколы, но внутреннее удовлетворение я получила. Честно, не помню даже что было после выступления, у себя в голове я еще катаю, в прокате. В целом, конечно, очень хорошая публика, не ожидала. Болельщики говорили, что мало баллов? Не знаю, честно, я сама в какой момент подумала, что даже много. Так что всем довольна, никаких претензий нет.

Первый старт для меня, отвыкла немного от таких эмоций. Тройной аксель накатывался, он есть, но пока сложно выкатывать. Одно дело отдельно прыгать, другое уже в программу вставить и выступать с ним. Самое главное сейчас чистые выступления, решили не рисковать», — сказала Муравьева.

Муравьева получила за свой прокат 77,02 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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