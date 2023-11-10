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Сегодня, 16:44

Сестра Ясмины Кадыровой Риана призналась, что не хочет в парное катание: «Не нравится мне»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Риана Кадырова прокомментировала свое выступление на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани. Кадырова заняла третье место, впервые в карьере став призером на всероссийских соревнованиях.

«Это моя первая медаль. Очень была рада, даже заплакала, что я на пьедестале. Очень помогала публика сегодня. Так поддерживали, очень понравилось! Волнения меньше становится постепенно. Сестра Ясмина мне удачи пожелала, ее партнер Валерий тоже.

Мои тренеры много работали над программами, особенно над короткой, чтобы ее улучшать. Короткая у меня новая, а произвольная с прошлого года. Дальше в планах усложнять программы. Учим тройной аксель, уже выезжала. В парном кататься не хочу. Не нравится, да и боюсь немного», — сказала Кадырова.

Кадырова — родная сестра фигуристки Ясмины Кадыровой, которая выступает в парном катании с Валерием Колесовым. Обе девушки уроженки Казани, Риана продолжает тренироваться в Татарстане.

Фигурное катание
Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
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