Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России».

За произвольный танец спортсмены получили 123,05 балла и заняли первое место в общем зачете с результатом 206,75 балла по сумме двух прокатов.

Второе место на этапе в Уфе заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68 балла по сумме двух выступлений), на третьей строчке — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (186,78).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.