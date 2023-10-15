Евгений Семененко: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольной программы фигуриста Евгения Семененко на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен представил выступление под саундтрек из фильма «Ромео+Джульетта», чисто прыгнул четыре четверных прыжка, набрал 191,63 балла и стал победителем в произвольной программе.

Благодаря этому Семененко занял первое место в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, набрав 289,37 балла по сумме двух программ. Он опередил лидировавшего после короткой программы Романа Савосина, у которого 277,66 балла за два выступления.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.