Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 18:20

Евгений Семененко: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольной программы фигуриста Евгения Семененко на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Спортсмен представил выступление под саундтрек из фильма «Ромео+Джульетта», чисто прыгнул четыре четверных прыжка, набрал 191,63 балла и стал победителем в произвольной программе.

Благодаря этому Семененко занял первое место в общем зачете на этапе «Гран-при России» в Уфе, набрав 289,37 балла по сумме двух программ. Он опередил лидировавшего после короткой программы Романа Савосина, у которого 277,66 балла за два выступления.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Евгений Семененко
0
Читайте также
На Урале эксгумируют тело погибшей по пути домой 16-летней школьницы
Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Российский фигурист показал фокус при выставлении оценок судей. После этого результат изменился на 4 балла
Новости
RSS RSS
Все новости