Ходыкин — о четверных в парном катании: «Всегда хочется выделяться и делать что-то уникальное»

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» высказался о роли элементов ультра-си в парном катании.

«Всегда хочется выделяться, делать что-то уникальное. То, чего не может никто другой. Делать что-то сложное, и делать это хорошо. В Красноярске мы показали чистые прокаты, но катали облегченную программу — не ту, что мы планировали даже на этом этапе подготовки. Тем не менее это чистый прокат, от которого мы можем работать дальше и постепенно усложняться, добавляя сложные элементы.

Для начала работать над скольжением, композицией, учащать связки и работать над переходами. Следить за руками, ногами, а дальше уже усложнять технический контент. У нас для этого есть потенциал. Есть свой набор элементов, который мы уже делаем и можем делать. Но, кроме того, есть и потенциал для дальнейшего роста. Но самое первое — вычистить то, что мы делаем сейчас. Делать элементы более уверенно, на высокие оценки GOE", — сказал Ходыкин.

Отметим, что Ходыкин и Собинина тренируют четверной подкрут.

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