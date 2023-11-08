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Сегодня, 17:11

Фигуристка Акатьева готовится к этапам «Гран-при России» в Самаре и Москве

Виктория Кравченко
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева может выступить в двух заключительных этапах серии «Гран-при России»: в Самаре и Москве, сообщил РИА «Новости» источник. Девушка пропустила этапы «Гран-при» в Омске и Красноярске из-за проблем с ногой.

По данным итсочника, 16-летняя спортсменка набирает форму и готовится к поездке в Самару (17-19 ноября) и выступлению в Москве (24-26 ноября).

В сентябре Акатьева снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Ученица Тутберидзе стала чемпионкой России зимой 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231108/akateva-1908190132.html?in=l
Фигурное катание
Софья Акатьева
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