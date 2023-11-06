«Как бы не складывались отношения — на льду все должно быть стабильно». Ходыкин перезагружает карьеру с новой партнершей

Таисия Собинина и Денис Ходыкин подвели итоги первого совместного старта.

Многие болельщики помнят харизматичный дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Теперь Ходыкин теперь выступает с новой партнершей — Таисией Собининой. На прошлой неделе в Красноярске дуэт Собинина/Ходыкин провел свой первый полноценный турнир. Сходу заявить о себе не удалось. Сказалось и отсутствие опыта совместных выступлений, но что важнее — проблемы со здоровьем у Таисии. У Собининой за три дня до вылета в Сибирь заболела спина, из-за чего пара практически не тренировалась вплоть до выхода на лед в день старта. О том, как ребятам удалось выступить, несмотря на все трудности, и каким видят свое дальнейшее будущее Денис с Таисией рассказали в интервью для «СЭ».

С такой болью, когда не тренировала элементы до старта каталась первый раз

— Как оцените итоги соревнований с учетом всех сложностей?

— Денис Ходыкин: Положительные эмоции были. Нам удалось показать чистые прокаты, относительно чистые — для зрителей. Для нас по технической части были недочеты. Но в целом все элементы сделаны. Видим, куда двигаться дальше. У нас и у самих есть понимание, и тренеры подскажут. Они понимают нюансы, пообщаются с коллегами-специалистами. Судьи никогда не откажут в том, чтобы подсказать недочеты.

— С учетом травмы думаю, что даже не рассчитывали на тройку призеров?

ДХ: Верно, не рассчитывали. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал. К тому же, мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет.

Денис Ходыкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Были мысли сняться с соревнований? Что перевесило в пользу решения полететь в Красноярск?

Таисия Собинина: У меня не было сомнений. Я знала, что мы поедем. Выступим в любом состоянии.

ДХ: Я «переживательный рационалист». Здоровье для меня — это главное. Поэтому, конечно сомнения, были. Но Таисия — девушка молодая, и у нее по-хорошему спортивный характер.

— То есть право выбора было за Таисией?

ДХ: Я к соревнованиям был готов. Но у Таисии случились проблемы со здоровьем. Это вызывало вопросы, ход был на ее стороне. Я уточнил: уверена ли она, что мы едем? Таисия сказала, что уверена. Поэтому мы полетели.

— Иногда даже с точки зрения спортивной тактики лучше поберечь себя на будущее, нежели выступать не до конца готовыми и рисковать. Разве не так?

ДХ: Безусловно. Но мы понимали, что нет безумного риска. Мы несколько раз обсуждали ситуацию с врачами, с тренером. План работы был составлен. План, как подойти к прокатам в таких обстоятельствах, Таисия обсудила уже один на один с тренерами.

— Таисия, для тебя это первый случай в карьере, когда приходилось кататься через боль?

ТС: С такой болью — в первый раз. Все равно, конечно, когда что-то болит, проблемы возникают. Но обычно они не мешают. Чтобы мы ни разу не отработали даже элементы перед стартом... Такого еще ни разу не было.

ДХ: Есть шутка: если у спортсмена ничего не болит, то это плохой спортсмен. Юмор, конечно. Но в каждой шутке есть доля истины. Когда уже слишком сильно болит — это уже проблема.

— Что было сложнее — прыгать или делать подкруты и выбросы?

ТС: Подкрут вообще было не больно делать. Больно наклоняться вперед, вставать в позиции. Очень тяжело давались вращения. Когда нагибаться не надо, было уже полегче. В целом с каждым днем все лучше.

ДХ: Хочу сказать спасибо красноярским врачам. Они поставили на ноги к конкретному времени, на четыре минуты. Мы были готовы. Красноярские врачи еще помнят меня по предолимпийскому сбору, поэтому очень тепло отнеслись к нам, по-свойски.

ТС: Я не так много общаюсь с врачами, но здесь мне доктора и правда понравились. Очень хорошие и добрые. Профессионально все сделали.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Между тренировками мы почти не общаемся — все по домам по своим делам

— Вы в рамках фигурного катания словно люди из разных поколений. Тяжело было найти взаимопонимание?

ДХ: Когда я переходил в пары, Таисия первые шаги на льду делала. Поэтому, конечно, разница в возрасте есть. Если я 10 лет в парах, то она 10 лет всего в спорте...

— Это откладывало свой отпечаток?

ДХ: На мой взгляд — нет. Для Таисии есть бонус в том, что я как более опытный товарищ могу где-то подсказать. Я сам уже тренирую на индивидуальном уровне, по прыжкам подсказываю ей. По парным моментам по ощущениям могу уже более четко проанализировать, что я сделал не так. Это дает некий бонус нам, ускорение в плане работы. Нам не нужно столько времени как молодым ребятам, когда они скатываются. Есть опыт.

Таисия многими элементами уже владела. Есть разница в подходе к стартам и тренировкам. За счет огромного количества лет на высоком уровне, ко мне пришло понимание. Я раньше этого даже не замечал, пока не встал в пару с новой девочкой. Пытаюсь теперь за пару месяцев передать ей опыт и знания последних моих шести лет. Я стараюсь, и тренер старается. Но в то же время важно не передавить, постепенно идем вперед, и верим, что все получится.

— В плане принятия решений присутствует коллегиальность, либо Денис как старший партнер берет ответственность на себя?

ДХ: У нас полная демократия. Не только я принимаю решения, в первую очередь тренер. Мы общаемся, у нас налаженный треугольник, в котором есть я, Таисия и тренерский штаб. Совместно у нас идет работа, принимаются решения. Бетина Попова свою важную роль играет в этом процессе, Сергей Сергеевич Росляков. Первое время Таисии было сложно. Я в этой команде уже давно, а ей приходилось вливаться...

ТС: Не скажу, что я вливалась. Я пришла, а там тренеры такие же, как я. Так что чувствовала себя как рыба в воде.

ДХ: В каком плане такие же как ты?

ТС: Раньше мне говорили постоянно, что я несерьезная, что я слишком много смеюсь, по делу и нет. Нужно серьезнее относится к работе... И тут я прихожу, а тренеры такие же веселые и непосредственные.

— Первый раз увидела Бетину Попову и судила по всей группе по ней?

ТС: Там и Сергей Сергеевич свое знает. Умеет пошутить. Только давайте сразу уточним — всему нужна мера. Все подходят к работе с высоким профессионализмом. Но без юмора нашу группу представить просто невозможно. Поначалу был контакт: Таисия — я — тренер. С тренерами напрямую ей общаться было непросто. Но сейчас мы наконец-то пришли к этой стратегии треугольника. Это важный шаг в дальнейшей работе. А следом за ней — и результату.

— Денис, вы общаетесь сейчас с Дарьей Павлюченко, вашей бывшей партнершей?

ДХ: Нет, не общаемся. Мы и так не особо общались, я всегда об этом говорил.

— А как тогда складываются отношения с Таисией?

ДХ: Между тренировками можем поговорить. Но чаще всего — разъехались все по домам, по своим делам. Получается, что особо и не видимся вне работы.

— А как же тимбилдинг? Контакт вне спорта — важная составляющая работы в паре.

ДХ: Мы это понимаем. Можем вместе сходить куда-то. Узнать друг друга уже вроде бы успели. А если нет, то еще успеем. Но в целом я сторонник того, что как бы не складывались отношения вне льда, есть тренировка и есть соревнования. Есть задачи, и мы должны их выполнить. На льду все всегда должно быть стабильно и профессионально. Включились и выполнили свою работу. Где-то перед элементами посмеялись, разрядили обстановку. Но дальше — поехали исполнять подкрут, полностью включаясь в процесс.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы можем требовать от себя работы, а результат — в руках у судей

— Насколько сейчас хорошо понимаете друг друга и как можете оценить общую «готовность» пары?

ДХ: Это был для нас первый полноценный турнир, так что сложно пока о чем-то конкретном говорить. Я немного выпал из понимания того, как начинает пара и сейчас полностью доверяю тренерскому штабу. Понимаю, над чем нам нужно работать, и что работать нужно много. Тем не менее, что-то похожее на парное катание мы уже сейчас демонстрируем, что радует.

ТС: В парных элементах мы вообще очень быстро прогрессируем. Мне порой кажется, что можем вообще что-то нереальное.

ДХ: Четверную подкрутку, к примеру, мы уже пробовали и делали.

ТС: Я в моменте даже чувствовала пять оборотов.

ДХ: Хотя, если строго судить, то это подкрут в три с половиной оборота, полоборота съедается на входе.

ТС: Хотелось бы и выбросами четверными заняться...

— Насколько вообще сейчас важно в парном катании уделять внимание элементам ультра-си? Глядя на политику ISU, кажется, что тактически в этом мало смысла.

ТС: Для меня это важно эмоционально.

ДХ: Всегда хочется выделяться, делать что-то уникальное. То, чего не может никто другой. Делать что-то сложное, и делать это хорошо. В Красноярске мы показали чистые прокаты, но катали облегченную программу — не ту, что мы планировали даже на этом этапе подготовки. Тем не менее, это чистый прокат, от которого мы можем работать дальше и постепенно усложняться, добавляя сложные элементы.

Для начала работать над скольжением, композицией, учащать связки и работать над переходами. Следить за руками, ногами, а дальше уже усложнять технический контент. У нас для этого есть потенциал. Есть свой набор элементов, который мы уже делаем и можем делать. Но кроме того, есть и потенциал для дальнейшего роста. Но самое первое — вычистить то, что мы делаем сейчас. Делать элементы более уверенно, на высокие оценки GOE.

— В первом сезоне будете требовать от себя результата, либо он полностью уйдет на становление?

ДХ: Мы не можем требовать результата... Мы можем только требовать работы от самих себя. И это мы делаем постоянно. Для меня результат — это наша чистая работа, когда нет претензий к себе. А итог по местам при нашей чистой работе — это оценка судей, их взгляд на наш труд. Требовать мы ничего не можем. Будем работать, чтобы быть выше и лучше...

— KPI для себя не прописываете?

ДХ: KPI по местам мы определить не можем, потому что тут не все зависит от нас.

— Денис, в этом есть определенное лукавство. Можно посмотреть средние результаты конкурентов, высчитать стоимость элементов и предполагаемую сумму при чистом прокате... Есть даже специальный калькулятор для этого.

ДХ: Я не запоминаю, у кого какие баллы. Сколько я набирал, сколько конкуренты... Запоминались только цифры за короткую программу, и все. Вот их я знал всегда, еще помню, сколько набирал, когда еще с Дашей катался... А вот за произвольную и сумму всегда сложнее было, цифры большие. Причем вроде бы люблю сам математику, но баллы — никогда не высчитывал. Слишком много факторов влияет на результат. Одной математикой сыт не будешь.

Можно проехать чисто, но с угрюмым лицом, без настроения и уверенности. Конечно, судьи это не оценят. А бывает тренировка пошла куда-то не туда, в лес. Но выходишь на старт, и выдаешь прокат жизни. Большую роль играет человеческий фактор. Какой бы ни была техническая часть, есть еще и эстетическая. Нужно поймать эмоции у судей, вдохновить их своим прокатом. Когда ты едешь уверенно, с напором, с подачей, кто будет против тебя? Нужно к этому стремиться, но для начала уверенно владеть элементами. Пока что нам все дается с трудом. Когда все будем делать на автомате, знать, что у нас точно четвертый уровень с хорошими GOE, так оценки и еще выше будут, за счет уверенности в своих силах.

Мы видим на практике как играет роль даже настрой на разминке, как ты ведешь себя на открытых тренировках. Понятно, что есть распечатки, по которым видно, где ты проседаешь, где ты хорош. По ним можно анализировать и определять фронт дальнейших работ. И мы этим занимаемся постоянно. Есть свод правил, за что и как плюсуют. Но это только одна сторона работы. К тому же в каждом отдельном критерии заложено огромное количество дополнительных задач, о которых напрямую в правилах не говорится.

Таисия Собинина

Родилась 26 мая 2005 в Москве

Бывшие партнеры: Никита Володин, Сергей Бахмат, Илья Миронов

Выигрывала и становилась призером различных юниорских и взрослых соревнований всероссийского уровня.



Денис Ходыкин

Родился 6 июля 1999 в Москве

Выступая в паре с Дарьей Павлюченко, стал бронзовым призером чемпионата Европы (2020), бронзовым призером чемпионата России (2020) и чемпионом мира среди юниоров (2018).