Гуменник выиграл пятый этап «Гран-при России» в Самаре
Фигурист Петр Гуменник стал победителем пятого этапа «Гран-при России», который проходит в Самаре.
21-летний спортсмен набрал 300,66 баллов по итогам короткой и произвольной программ. Вторым стал Роман Савосин (288,46 баллов), а третьим — Александр Самарин (263,21).
«Гран-при России», Самара
5-й этап
Мужчины
1. Петр Гуменник — 300,66
2. Роман Савосин — 288,46
3. Александр Самарин — 263,21
4. Андрей Мозалев — 258,69
5. Даниил Постарнаков — 224,52
Новости