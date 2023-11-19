Гуменник выиграл пятый этап «Гран-при России» в Самаре

Фигурист Петр Гуменник стал победителем пятого этапа «Гран-при России», который проходит в Самаре.

21-летний спортсмен набрал 300,66 баллов по итогам короткой и произвольной программ. Вторым стал Роман Савосин (288,46 баллов), а третьим — Александр Самарин (263,21).

«Гран-при России», Самара

5-й этап

Мужчины

1. Петр Гуменник — 300,66

2. Роман Савосин — 288,46

3. Александр Самарин — 263,21

4. Андрей Мозалев — 258,69

5. Даниил Постарнаков — 224,52