Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольных танцев дуэтов

Дуэты выступят с произвольными танцами на 5-м этапе серии Гран-при России «Волжский пируэт» в воскресенье, 19 ноября. Их прокаты завершат второй соревновательный день в ледовом дворце Самары.

Начало — 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — они набрали за ритм-танец 84,27 балла. На втором месте идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (80,60), тройку замыкают Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

Участники произвольного танца на 5-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Ксения Краусова — Даниил Корочкин

2. Ульяна Ермакова — Артем Крылов

3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев

5. Дарья Савкина — Александр Вахнов

Вторая разминка

6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

8. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

10. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

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