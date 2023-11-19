Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольных танцев дуэтов
Дуэты выступят с произвольными танцами на 5-м этапе серии Гран-при России «Волжский пируэт» в воскресенье, 19 ноября. Их прокаты завершат второй соревновательный день в ледовом дворце Самары.
Начало — 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
После короткой программы лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — они набрали за ритм-танец 84,27 балла. На втором месте идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (80,60), тройку замыкают Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).
Участники произвольного танца на 5-м этапе Гран-при России:
Первая разминка
1. Ксения Краусова — Даниил Корочкин
2. Ульяна Ермакова — Артем Крылов
3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев
5. Дарья Савкина — Александр Вахнов
Вторая разминка
6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
8. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
10. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
«Гран-при России»: расписание и где смотреть трансляции этапа в Самаре