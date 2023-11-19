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Сегодня, 13:56

Тренер Морозов и Еременко рассказала, что дуэт готовится к этапу «Гран-при России» в Москве

Руслан Минаев
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Аннабель Морозов — Игорь Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер дуэта Аннабель Морозов и Игорь Еременко Анжелика Крылова заявила, что спортсмены готовятся к этапу «Гран-при России» в Москве.

Ранее сообщалось, что фигуристы снялись с турнира.

«Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать ее больно. Но они тренируются, готовятся. Решение по участию в Гран-при Москвы еще не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели. Надеюсь, что они все-таки смогут выступить на московском этапе», — цитирует тренера ТАСС.

28 октября Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов. 29 октября Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Этап российского «Гран-при» в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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